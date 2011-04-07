Янукович подписал закон об управлении крымской землей

Президент Виктор ЯНУКОВИЧ подписал Закон ”О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования управления землями на территории Автономной республики Крым”, сообщила пресс-служба главы государства.

Верховная Рада приняла закон 3 марта. Его поддержали 252 из 396 депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Закон вносит изменения в Земельный кодекс и закон “О землеустройстве” и расширяет полномочия Совет министров Крыма в сфере регулирования земельных отношений.

Совмин, сообщает пресс-служба крымского правительства, будет принимать решения по отнесению земель к той или иной категории, бесплатной приватизации земельных участков гражданами, передавать землю государственной собственности в собственность или пользование в границах сел, поселков, городов и за их пределами для всех нужд, кроме случаев, определенных Земельным кодексом.

Кроме того, крымское правительство будет согласовывать передачу таких земель в собственность или пользование райгосадминистрациям на их территории для строительства школ, учреждений культуры, больниц, предприятий торговли. Совмин будет принимать решения по изъятию для общественных нужд земучастков госсобственности, которые находятся в постоянном пользовании в границах населенных пунктов и за их пределами.

По согласованию с Совмином будет осуществляться предоставление и изменение целевого назначения земель водного фонда, историко-культурного, лесохозяйственного, оздоровительного, рекреационного, природно-заповедного и другого природоохранного назначения в пределах населенных пунктов.

"Отныне открыт путь реализации реформ по упорядочению земельных отношений, ликвидации теневых схем разбазаривания земель и имущества в Крыму", - сказал глава крымского правительства Василий ДЖАРТЫ.