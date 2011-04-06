Урожай обещает быть хорошим

Начальник Укргидрометцентра Николай КУЛЬБИДА прогнозирует в этом году в Украине урожай лучше, чем в 2010-м.

«Можно рассчитывать на лучший урожай, чем был в прошлом году», - сказал КУЛЬБИДА во вторник на пресс-конференции в Киеве.

По его словам, сегодня ситуация с посевами и погодой в Украине удовлетворительная. «Можно надеяться на хорошие перспективы урожая - и озимых, и яровых культур», - сказал начальник Укргидрометцентра.

Он отметил, что озимые перезимовали удовлетворительно, но следует помнить о критических периодах, когда наливается зерно. По мнению КУЛЬБИДЫ, урожай озимых будет минимум на уровне 2009 года. «Пока все идет хорошо, запасы продуктивной влаги в большинстве регионов удовлетворительны», - сказал он.

Однако, отметил начальник Укргидрометцентра, в северной части страны почва переувлажнена, а в Кировоградской, Днепропетровской, Одесской, Николаевской и Херсонской областях влажность несколько снижена.

«По погодным условиям в апреле мы ожидаем пополнения почвенной влажности, это создаст условия для дальнейшего нормального развития озимых», - сказал КУЛЬБИДА. По его данным, количество осадков во всех областях будет больше нормы на 20-40%. В мае осадки ожидаются в пределах нормы.

КУЛЬБИДА отметил, что в последние годы в Украине наблюдаются засухи, поэтому, чем быстрее укрепятся и укоренятся яровые культуры, чем раньше их посеют, тем больше у них будет шансов. В стране ежегодно отмечается рост температуры в летние месяцы, в июне он составляет менее одного градуса, в июле-августе - почти 2 градуса. «Это говорит о том, что каждое лето у нас будет жарким, существует угроза засушливых явлений. Это необходимо учитывать в технологиях и сроках посева», - считает начальник Укргидрометцентра.

Президент Украинского клуба аграрного бизнеса Алекс ЛИССИТСА, со своей сказал, что в этом году в Украине можно ожидать урожай на уровне 42-43 млн. тонн.

Справка УНИАН. В Украине хозяйствами всех категорий в 2010 году получено 39,2 млн. тонн зерна в весе после доработки, из них зерна продовольственных культур - 17,7 млн. тонн (45%), фуражных зерновых - 21,5 млн. тонн (55%).