Суд арестовал беглого экс-мэра Гурзуфа

Центральный районный суд Симферополя 5 апреля избрал бывшему мэру южнобережного поселка Гурзуф Виктору ГАМАЛЮ, который обвиняется в незаконном выделении коммерческой структуре двух земельных участков площадью 1,3 га, меру пресечения в виде содержания под стражей, сообщила пресс-служба прокуратуры Крыма.

Суд также решил арестовать землеустроителя Гурзуфского поссовета, который согласовал выделение этих участков.

Устанавливается размер нанесенных государству убытков. Ведется следствие.

Прокуратура Крыма в октябре 2010 года возбудила уголовное дело против тогдашнего председателя Гурзуфского поссовета по подозрению во внесении в официальные документы заведомо ложной информации при передаче в аренду фирме двух участков якобы для хранения плавсредств, хотя фактически структура строила жилой комплекс. ГАМАЛЬ находился в розыске.