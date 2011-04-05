"Константин Ольшанский" высадил на Мальте 79 беженцев из Ливии

Большой десантный корабль Военно-морских сил Вооруженных сил Украины «Константин Ольшанский» во второй половине дня вторника доставил в порт Валетта (Мальта) 79 граждан из 13 стран, которые накануне в порту Триполи вместе с гражданами Украины подтвердили свое желание быть эвакуированными на украинском корабле, сообщил пресс-центр командования украинских ВМС.

Сейчас на корабле остаются более 100 эвакуированных, в основном - украинцы. Планируется, что в ближайшие дни они будут доставлены в Севастополь.

«Константин Ольшанский» отправится к берегам Украины после пополнения запасов горючего и воды.

Народное восстание против лидера Ливии Муамара КАДДАФИ, который руководит страной более 40 лет, продолжается с середины февраля. Государство фактически разделилось на подконтрольный КАДДАФИ запад и восток, который удерживают вооруженные силы повстанцев. Совет безопасности ООН 18 марта принял резолюцию, предусматривающую, в частности, нанесение ударов с воздуха по лояльным КАДДАФИ силам.

Президент Украины 21 марта поручил Министерству обороны подготовить большой десантный корабль ВМС к выполнению гуманитарной миссии по эвакуации украинцев из Ливии. В ночь на 23 марта «Константин Ольшанский» отбыл из Севастополя, 4 апреля - принял на борт в порту Триполи 85 граждан Украины и 108 граждан других государств для их эвакуации из Ливии. Среди пассажиров насчитывалось, в частности, 78 женщин и 35 детей.