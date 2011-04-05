Прокуратура вернула крымчанам более 15 млн гривен зарплаты

Жителям Крыма в январе-марте 2011 года после прокурорского вмешательства возмещено 15,3 млн. грн. задолженности по заработной плате, сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Прокуратура в течение трех месяцев внесла 183 предписания и представления работодателям-должникам, которые после прокурорского «напоминания» выполнили свои обязательства перед трудящимися.

В то же время прокурорам приходилось применять к нарушителям и более жесткие меры: за нарушение законодательства о труде органы прокуратуры Крыма возбудили 37 уголовных дел. Таким образом они реагировали на факты безосновательной невыплаты зарплаты (17 дел) и выплаты ее «в конвертах» (20 дел). В ходе досудебного следствия по уголовным делам погашено 1,2 млн. грн.

Отстаивали прокуроры право крымчан на оплату труда также в суде. В январе-марте предъявлены в интересах жителей автономии иски о взыскании задолженности по зарплате на сумму 1,7 млн. грн. По рассмотренным искам принято решение о взыскании более 1 млн. грн.