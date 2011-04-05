Джарты прогнозирует рассмотрение проекта о Совмине на этой неделе

Председатель Совета министров Крыма Василий ДЖАРТЫ прогнозирует рассмотрение Верховной Радой Украины проекта закона о Совмине на этой неделе, сообщила пресс-служба крымского правительства.

«Законопроект зарегистрирован в Верховной Раде. Думаю, он будет рассматриваться в четверг», - заявил ДЖАРТЫ.

Проект закона о Совмине Крыма, разработанный Кабинетом министров Украины совместно с органами власти автономии, предполагает расширение полномочий высшего органа исполнительной власти региона. В частности, он закрепляет за Совмином право направлять и контролировать деятельность районных государственных администраций.

Кабинет министров Украины направил законопроект в парламент в начале марта. После этого он прошел обсуждения в комитетах и был внесен в повестку дня Рады.