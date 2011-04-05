Крупной птицефабрике отрубят свет?

Крымское управление Государственной службы горного надзора и промышленной безопасности направило представление в компанию «Крымэнерго» о приостановке подачи электроэнергии на подстанцию, питающую птицефабрику «Южная-Холдинг», из-за отсутствии разрешения Госгорпромнадзора на работы повышенной опасности, сообщил пресс-центр ведомства.

«При проведении внеплановой проверки было установлено, что на предприятии отсутствует разрешение органов Госгорпромнадзора на выполнение работ повышенной опасности и эксплуатацию оборудования, машин, механизмов повышенной опасности. На трансформаторной подстанции ТП №377 выявлены нарушения требований безопасности при эксплуатации, аварийно остановлен силовой трансформатор», - говорится в пресс-релизе.

По данным ведомства, в марте на птицефабрике произошел случай тяжелого производственного травматизма: при ремонте транспортера руку слесаря захватила движущаяся часть механизма.

Агропромышленное ООО «Южная-Холдинг» (Симферопольский район) является крупнейшим в Крыму производителем яиц.