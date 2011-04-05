Дело против замглавы Нахимовской администрации ушло в суд

Прокуратура Севастополя направила в суд уголовное дело, возбужденное в отношении заместителя председателя Нахимовской райгосадминистрации, обвиняемого во взяточничестве, сообщила пресс-служба ведомства.

В январе 2011 года зампред за взятки предложил двум частным предпринимателям торговать товарами народного потребления на Северной стороне в Нахимовском районе. Одному предпринимателю было предложено выплачивать по 300 гривен ежемесячно за один объект торговли на площади имени Захарова, другому – по 300 долларов США за три торговые точки. С января по март 2011 года должностное лицо получило от частных предпринимателей 600 долларов США и 900 гривен.

Работники отдела государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями управления МВД в Севастополе 14 марта пресекли преступную деятельность чиновника.

Следственный отдел прокуратуры в конце марта завершил расследование уголовного дела в отношении зампреда администрации по ч. 2 ст. 368 Уголовного кодекса (получение взятки, соединенное с вымогательством).