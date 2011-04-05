Адвокаты обжаловали возбуждение трех дел против экс-спикера Крыма

Адвокаты бывшего председателя Верховного совета Крыма, а ныне депутата крымского парламента Анатолия ГРИЦЕНКО обжаловали в Центральном районном суде Симферополя постановления о возбуждении трех уголовных дел против их подзащитного.

«Я думаю, на следующей неделе суд будет рассматривать эти постановления. С нашей точки зрения, уголовные дела возбуждены неправильно, доказательств какой-либо вины ГРИЦЕНКО нет и, я думаю, не будет в дальнейшем», - сказал адвокат экс-спикера крымского парламента Виктор ОВЕЧКИН журналистам в Симферополе после заседания Апелляционного суда Крыма, который отклонил жалобу защиты ГРИЦЕНКО и оставил в силе решение суда первой инстанции о его аресте до 21 мая.

ОВЕЧКИН также выразил удовлетворение результатами экспертиз по делам против ГРИЦЕНКО. «Как говорили в кино «В бой идут одни старики»: «Развалинами Рейхстага удовлетворен», - заявил адвокат, но отказался рассказать об экспертизах, сославшись на тайну следствия.

Сотрудники милиции задержала ГРИЦЕНКО 24 января, он подозревается в превышении служебных полномочий на посту главы Ленинской райгосадминистрации Крыма в 2001-2005 годах при передаче коммерческим структурам 4,8 тыс. га земли военного совхоза «Азовский» (ущерб оценивается в 23 млн. грн.).

Центральный районный суд Симферополя 27 января избрал ему меру пресечения в виде ареста на два месяца, который во второй половине марте продлил до 21 мая.

ГРИЦЕНКО также подозревается в незаконной передаче 3,6 га земель на сумму 0,5 млн. грн. Кроме того, ему инкриминируется злоупотребление служебным положением при начислении материальной помощи, в результате чего интересам государства нанесено 70 тыс. грн. ущерба.

Политик занимал должность спикера ВС Крыма дважды, в 1996-1998 и 2006-2010 годах