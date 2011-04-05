Апелляционный суд оставил экс-спикера за решеткой до 21 мая

Апелляционный суд Крыма отклонил жалобу защиты обвиняемого в незаконных операциях с почти 5 тыс. гектаров земли бывшего председателя Верховного совета Крыма, а ныне депутата крымского парламента Анатолия ГРИЦЕНКО и оставил в силе решение суда первой инстанции об продлении ареста экс-спикера до 21 мая.

Адвокаты депутата Алла КОШЕНКО и Виктор ОВЕЧКИН настаивали на том, что законных оснований для продления сроков содержания их подзащитного в следственном изоляторе нет.

Они также просили суд учесть состояние здоровья ГРИЦЕНКО и то, что на его иждивении находятся сын-инвалид, несовершеннолетняя дочь и престарелая мать.

Судебная коллегия оставила апелляцию адвокатов без удовлетворения.

Сотрудники милиции задержала ГРИЦЕНКО 24 января, он подозревается в превышении служебных полномочий на посту главы Ленинской райгосадминистрации Крыма в 2001-2005 годах при передаче коммерческим структурам 4,8 тыс. га земли военного совхоза «Азовский» (ущерб прокуратура оценивает в 23 млн. грн.).

Центральный районный суд Симферополя 27 января избрал ему меру пресечения в виде ареста на два месяца, который во второй половине марте продлил до 21 мая.

ГРИЦЕНКО также подозревается в незаконной передаче 3,6 га земель на сумму 0,5 млн. грн. Кроме того, ему инкриминируется злоупотребление служебным положением при начислении материальной помощи, в результате чего интересам государства нанесено 70 тыс. грн. ущерба.

Политик занимал должность спикера ВС Крыма дважды, в 1996-1998 и 2006-2010 годах.