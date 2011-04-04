10 дополнительных поездов пустили в Крым на майские праздники

Государственная администрация железнодорожного транспорта "Укрзализныця" по состоянию на 4 апреля назначила 10 дополнительных пассажирских поездов в крымском направлении на период майских праздников, сообщила пресс-служба компании.

В частности, четыре поезда назначила Приднепровская железная дорога, три - Южная, по одному - Юго-Западная, Одесская и Донецкая.

Приднепровская железная дорога дополнительно назначила поезда:

№238/237-294/293 "Симферополь - Киев" с отправлением из Симферополя с 20 апреля по 12 мая ежедневно, кроме 22 и 24 апреля, из Киева - с 21 апреля по 13 мая ежедневно, кроме 23 и 25 апреля;

№146/145 "Симферополь - Киев" с отправлением из Симферополя 27, 28, 29 апреля и 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11 мая, из Киева - 28, 29, 30 апреля и 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12 мая;

№248/247 "Симферополь - Киев" с отправлением из Симферополя 27, 28, 29, 30 апреля и 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11 мая, из Киева - 28, 29, 30 апреля и 1, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12 мая;

№522/521-58/57 "Симферополь - Киев" с отправлением из Симферополя 28 апреля, из Киева - 29 апреля.

Южная железная дорога дополнительно назначила поезда:

№175/176 "Харьков - Симферополь" с отправлением из Харькова 29, 30 апреля и 3, 9 мая, из Симферополя - 29, 30 апреля и 3, 9 мая;

№545/546 "Харьков-Севастополь/Симферополь-Харьков" с отправлением из Харькова 29 апреля, из Симферополя - 30 апреля;

№539/540 "Харьков - Симферополь" с отправлением из Харькова 29 апреля, из Симферополя - 30 апреля.

Юго-Западная железная дорога дополнительно назначила поезд

№282/281 "Киев - Симферополь" с отправлением из Киева 27, 29 апреля и 2, 4, 6, 8, 11 мая, из Симферополя - 28, 30 апреля и 3, 5, 7, 9, 12 мая.

Одесская железная дорога пустила поезд

№590/589 "Одесса - Симферополь" с отправлением из Одессы 28, 29 апреля и 2, 6, 8 мая, из Симферополя - 29, 30 апреля и 3, 7, 9 мая.

Донецкая железная дорога дополнительно назначила поезд