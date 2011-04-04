Прокуратура взялась за развалины гостиницы в центре Симферополя

Прокуратура Симферополя предъявила в Окружной административный суд Крыма иск о прекращении права собственности компании "Современные информационные технологии" на объект в центре города - бывшее здание гостиницы "Астория", от которой осталась всего одна стена, сообщила в понедельник пресс-служба крымского надзорного ведомства.

"Согласно техническому выводу, из-за непроведения владельцем мероприятий по реконструкции объекта он разрушен и уже не подлежит восстановлению, а, в соответствии с законом, уничтожение имущества является основанием для прекращения права собственности на него", - говорится в пресс-релизе.

По данным прокуратуры, стена создает угрозу жизни и здоровью людей, потому что может обрушиться.

В сообщении также говорится, что остатки здания исключены из списка объектов, которые представляют архитектурную ценность.

Бывшее здание гостиницы "Астория" расположено по улице Карла Маркса, 16 неподалеку от крымского парламента. Жители Симферополя называют развалины "стеной плача".

Здание было возведено в середине 1860-х годов. В 1990-х годах оно передано фирме "Современные информационные технологии" для реконструкции под бизнес-центр. Компания зарегистрирована в форме закрытого акционерного общества.

СМИ связывают структуру с именем депутата Верховной Рады Украины Андрея СЕНЧЕНКО (фракция "Блок Юлии Тимошенко-Батьківщина").