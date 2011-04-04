Чиновники подарили 5 га земли каким-то гражданам

Керченская межрайонная природоохранная прокуратура возбудила уголовное дело по факту незаконного выделения 5 га земли, стоимостью 7,3 млн. грн., чиновниками Ленинской районной государственной администрации и Войковского сельского совета Крыма, сообщила в понедельник пресс-служба крымского надзорного ведомства.

Земля в 2009 году была бесплатно передана трем гражданам.

Чиновникам сельсовета прошлого созыва и работникам отдела архитектуры и градостроения райгосадминистрации и райотдела земельных ресурсов инкриминируется злоупотребление служебным положением (ч. 2 ст.364 Уголовного кодекса Украины) и должностная подделка (ч.2 ст.366)

Ведется следствие.