Украинский корабль отбыл на учения Blackseafor

Корабль управления «Славутич» Военно-морских сил Вооруженных сил отбыл в воскресенье из Севастополя в Стамбул (Турция) для участия в активации Черноморской группы военно-морского сотрудничества Blackseafor.

В проводах корабля участвовали командующий украинских ВМС адмирал Виктор МАКСИМОВ, члены военного совета флота, представители власти и общественности города.

Согласно плану активации, «Славутич» в составе международного соединения кораблей будет задействован в комплексе тактических учений, а также осуществит дружеские визиты в страны-участницы Blackseafor.

Во время перехода морем из Севастополя в Стамбул на корабле будут проводиться учения и тренировки, в частности, плавание в штормовых условиях и в условиях ограниченной видимости, защите от оружия массового поражения, ведения артиллерийского боя с надводным кораблем противника, по противоминной обороне. Также будут отрабатываться задачи по борьбе за живучесть корабля.