Прокуратура требует убрать кафе-самострои с Ай-Петри

Прокуратура Ялты предъявила в суд 11 исковых заявлений об освобождении самовольно занятых земельных участков на плато горы Ай-Петри на юге Крыма, сообщила пресс-служба крымского надзорного ведомства.

«11 участков использовались путем обустройства помещений кафе самовольно, без необходимых разрешительных документов», - говорится в пресс-релизе.

Ранее в марте прокуратура предъявила 19 исковых заявлений о расторжении сделок купли-продажи имущества, расположенного на плато. В частности, основание для предъявления 7 исков - отсутствие у продавца в момент продажи объектов недвижимости права собственности на них.

Высота горы Ай-Петри составляет 1234 метров.

Министерство курортов и туризма Крыма предлагает объявить территорию плато курортом местного значения.

Попытка освободить Ай-Петри от самовольно построенных строений закончилась в 2007 году столкновением их владельцев с сотрудниками милиции.