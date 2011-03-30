Суд заменил на экстрадиционный арест подозреваемому в убийстве

Железнодорожный районный суд Симферополя в среду заменил временный арест экстрадиционным на срок не более 18 месяцев - до выдачи правоохранительным органам Российской Федерации - россиянину Александру МЕРКУЛОВУ, который подозревается в организации покушения на совладельца компании «Петербургский нефтяной терминал» и убийстве его телохранителя.

Два автомобиля, в которых ехал бизнесмен Сергей ВАСИЛЬЕВ и его охрана, расстреляли из автоматов весной 2006 года в Санкт-Петербурге. Один телохранитель был убит, еще трое охранников и сам предприниматель получили ранения.

Россияне Александр МЕРКУЛОВ и Александр КОРПУШОВ, которые были объявлены в международный розыск, задержаны 21 февраля 2011 года в Крыму в ходе совместной операции угрозысков министерств внутренних дел Украины и России. Подозреваемые использовали в Украине поддельные украинские паспорта. Суды Ялты и Симферополя избрали МЕРКУЛОВУ и КОРПУШОВУ меру пресечения в виде временного ареста на 40 суток, связанного с экстрадицией.

Защита МЕРКУЛОВА продолжает утверждать, что он является гражданином Украины МАЗУРЕНКО. Железнодорожный райсуд счел доводы адвоката неубедительными.

МЕРКУЛОВ сообщил, что после ареста у него произошел сердечный приступ и он находился в симферопольском следственном изоляторе в медицинском отделении, передает УНИАН.

Подозреваемый прибыл в суд в спортивном костюме с символикой известной украинской футбольной команды.