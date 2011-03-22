Кооператив из трех человек незаконно получил 20 га в Крыму

Прокуратура возбудила уголовное дело по факту незаконного выделения 20 гектаров земли в поселке Новофедоровка в Крыму стоимостью почти 4 миллиона гривен кооперативу, состоящему из трех человек, сообщила пресс-служба крымской прокуратуры.

Земля была незаконно выделена в 2010 году.

«Должностными лицами отдела Госкомзема в Евпатории инкриминировано незаконное согласование выделения под жилищную застройку участка площадью 20 га кооперативу, который по закону не мог претендовать на бесплатное получение в собственность земли и состоял всего из трех человек», - говорится в пресс-релизе.

Дело завело надзорное ведомство Евпатории по части 2 статьи 364 - злоупотребление служебным положением - Уголовного кодекса. Ведется следствие.