Украина выделила 280 млн. грн. на ремонт канализации в Крыму

На строительство и реконструкцию канализационных очистных сооружений (КОС) в Автономной республике Крым и Севастополе в 2011 году выделено около 280 млн. грн. из государственного бюджета Украины, утверждает первый заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Юрий ХИВРИЧ во время визита на полуостров, сообщила пресс-служба Совета министров Крыма.

По словам ХИВРИЧА, сегодня начата подготовка проектно-сметной документации по реконструкции КОСов городов Керчь, Судак, Саки и поселка Ленино.

«Мы планируем разработать государственную программу модернизации КОСов. Этот документ будет предусматривать внедрение новых технологий, которые позволяют значительно улучшить методы очистки и сократить используемые площади», - сказал чиновник.

ХИВРИЧ и советник президента Украины Валерий ПУСТОВОЙТЕНКО в ходе рабочей поездки в Крым ознакомились с состоянием канализационных очистных сооружений.

«Практически во всех городах и поселках южного и юго-восточного побережья Крыма канализационные очистные сооружения и сети морально и технически устарели, в летний сезон работают с большой перегрузкой. Требуется реконструкция и модернизация существующих мощностей КОСов в Керчи, Феодосии, Судаке, Алуште и других населенных пунктах», - говорится в сообщении Совмина.