Турецкий грузовик с контрабандой бытовой техники задержан в Крыму

Сотрудники таможенной и пограничной служб задержали в Евпаторийском морском порту (Евпатория, Крым) грузовой автомобиль с прицепом, где находилась телевизоры и газовые плиты, ввезенные контрабандным путем, общей стоимостью почти 1,2 млн гривен, сообщила во вторник пресс-служба Азово-Черноморского управления Государственной погранслужбы.

Грузовик марки Mercedes прибыл в Украину на пароме из Турции. Сотрудники таможни и погранслужбы заметили, что стоимость бытовой техники была занижена на 35 тысяч долларов.

"В предоставленных водителем грузовика, гражданином Турции, документах значился общий вес товара - более 9 тонн - и его стоимость - почти 81 тысяча долларов. Но во время осмотра в кабине был обнаружен еще один пакет документов на груз, в копиях турецкой экспортной декларации и инвойсах значилось, что стоимость товара составляет более 116 тысяч долларов", - говорится в пресс-релизе.

Сотрудники таможни составили протокол о нарушении таможенных правил.