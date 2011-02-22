Янукович поручил СБУ заняться сточными водами в Черном море

Президент Виктор ЯНУКОВИЧ поручил Службе безопасности Украины совместно с Министерством внутренних дел провести работу по проверке ситуации с выбросами сточных вод в Черное море и большие реки, сообщила пресс-служба главы государства.

“Необходимо провести проверку и дать объективную справку”, - сказал ЯНУКОВИЧ во вторник на заседании комитета по экономическим реформам.

Глава государства поручил председателю СБУ Валерию ХОРОШКОВСКОМУ возглавить эту работу.

“Подготовьте распоряжение - и нужно отработать этот вопрос немедленно. Также определитесь со сроками”, - сказал президент.

ЯНУКОВИЧ заявил, что в аварийном состоянии находится 90% очистных сооружений, которые сбрасывают неочищенную воду в Черное море и реки.

“Нам нужно значительно усилить ответственность за нарушение нормативов в системе охраны окружающей среды”, - сказал президент.