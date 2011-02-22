25 тысяч керчан сидели в холоде
11:00, 22 февраля 2011Крым
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Тепловики ликвидировали аварию
Сотрудники теплокоммунэнерго ликвидировали аварию в Керчи (Крым), из-за которой без тепла вечером 21 февраля остался 201 дом, где проживают 25 тысяч человек, сообщила во вторник пресс-служба крымского управления МЧС.
Информация об отключении восточной газовой котельной в результате разрыва задвижки на теплотрассе поступила в 19.15, тепловики провели сварочные работы и заменили задвижку в 20.30.
Работы по запуску котельной закончены в 4.30 22 февраля.
В Керчи проживают около 150 тысяч человек.
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