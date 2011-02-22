25 тысяч керчан сидели в холоде

Сотрудники теплокоммунэнерго ликвидировали аварию в Керчи (Крым), из-за которой без тепла вечером 21 февраля остался 201 дом, где проживают 25 тысяч человек, сообщила во вторник пресс-служба крымского управления МЧС.

Информация об отключении восточной газовой котельной в результате разрыва задвижки на теплотрассе поступила в 19.15, тепловики провели сварочные работы и заменили задвижку в 20.30.

Работы по запуску котельной закончены в 4.30 22 февраля.

В Керчи проживают около 150 тысяч человек.