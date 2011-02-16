Грузовикам приказано не ездить по дороге Севастополь-Ялта
16:43, 16 февраля 2011Крым
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Движение по автодороге "Ялта - Севастополь" со стороны Севастополя временно ограничено для всех видов грузовых транспортных средств в связи с сильным гололедем, сообщила пресс-служба севастопольского управления ГАИ.
"Госавтоинспекция убедительно просит водителей грузовиков без крайней необходимости не выезжать и не планировать свои поездки по данной автодороге", - сказано в пресс-релизе.
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