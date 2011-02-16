23 тысячи птиц погибли от голода в частном хозяйстве в Крыму
16:39, 16 февраля 2011Крым
0
Кур "держали" на мраморной крошке
Почти 23 тысячи птиц погибли в частном хозяйстве в Крыму, по предварительным данным, от голода, сообщила пресс-служба Государственной ветеринарной и фитосанитарной службы Украины.
В хозяйства "Баир" в селе Полтавка Красногвардейского района содержались 70 тысяч птиц.
"По предварительной информации, причиной гибели птиц стало истощение в результате систематического недоедания", - сказано в сообщении.
С 8-го февраля куры ели только мраморную крошку, у птицефабрики не хватало денег на корм для птиц.
Управление ветмедицины проводит эпизоотическое расследование.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter