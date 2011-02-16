Джарты лишился мандата

Верховный совет Крыма досрочно прекратил депутатские полномочия председателя крымского парламента Василия ДЖАРТЫ по его просьбе.

За такое решение проголосовали 79 из 80 присутствовавших на сессии в среду депутатов. Всего в ВС Крыма 100 парламентариев.

ДЖАРТЫ, который является лидером крымской организации Партии регионов, возглавлял список ПР на выборах ВС Крыма 31 октября 2010 года и по их итогам получил мандат. В ноябре минувшего года крымский парламент переизбрал ДЖАРТЫ председателем Совмина, который он возглавлял с марта.

После этого премьер автономии сообщил, что написал заявление о сложении депутатских полномочий. "Я обещал, что, как только меня изберут председателем Совета министров Крыма, я напишу заявление (о выходе) из фракции (Партии регионов) и из числа депутатов, и я его подписал буквально тогда, когда сел на свое (премьерское) место", - говорил тогда ДЖАРТЫ.

Место сложившего полномочия депутата займет ректор Национальной академии природоохранного и курортного строительства (Симферополь) Сергей ФЕДОРКИН, сообщил журналистам спикер парламента автономии Владимир КОНСТАНТИНОВ.