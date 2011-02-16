Джарты лишился мандата
Просьбу удовлетворили 79 депутатов
Верховный совет Крыма досрочно прекратил депутатские полномочия председателя крымского парламента Василия ДЖАРТЫ по его просьбе.
За такое решение проголосовали 79 из 80 присутствовавших на сессии в среду депутатов. Всего в ВС Крыма 100 парламентариев.
ДЖАРТЫ, который является лидером крымской организации Партии регионов, возглавлял список ПР на выборах ВС Крыма 31 октября 2010 года и по их итогам получил мандат. В ноябре минувшего года крымский парламент переизбрал ДЖАРТЫ председателем Совмина, который он возглавлял с марта.
После этого премьер автономии сообщил, что написал заявление о сложении депутатских полномочий. "Я обещал, что, как только меня изберут председателем Совета министров Крыма, я напишу заявление (о выходе) из фракции (Партии регионов) и из числа депутатов, и я его подписал буквально тогда, когда сел на свое (премьерское) место", - говорил тогда ДЖАРТЫ.
Место сложившего полномочия депутата займет ректор Национальной академии природоохранного и курортного строительства (Симферополь) Сергей ФЕДОРКИН, сообщил журналистам спикер парламента автономии Владимир КОНСТАНТИНОВ.