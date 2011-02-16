Парламент Крыма сократил количество министерств в правительстве региона с 13 до 9

Верховный совет Крыма утвердил новую структуру Совета министров автономии, сократив количество вице-премьеров с 5 до 4, уменьшив число министерств с 13 до 9 и увеличив количество республиканских комитетов с 9 до 10.

За решение, которое было принято на сессии в среду «пакетом» без обсуждения, проголосовали 82 парламентария из 83 присутствовавших. Всего в крымском парламенте 100 депутатов.

Министерство транспорта и связи преобразовано в Республиканский комитет по транспорту и связи, Министерство промышленной политики, топлива и энергетики - в Рескомом по топливу, энергетике и инновационной политике.

Министерство регионального развития и строительства объединилось с Министерством жилищно-коммунального хозяйства, на их базе создано Министерство регионального развития и ЖКХ.

Кроме того, образован Реском по строительству и архитектуре. Его возглавил Андрей ЛЯШЕВСКИЙ.

Министерство по делам семьи, молодежи и спорта присоединено к Министерству образования - создано Министерство образования и науки, молодежи и спорта.

Министерство экономики Крыма переименовано в Министерство экономического развития и торговли. После реструктуризации в его состав вошел Реском по торговле и защите прав потребителей.

Министерство труда и социальной политики Крыма переименовано в Министерство социальной политики, а Министерство культуры и искусств - в Минкультуры. В его состав вошел Реском по делам религий.

Еще две структуры - Республиканскую государственную инспекцию закупок и качества сельскохозяйственной продукции и Государственную инспекцию по надзору за техническим состоянием машин и оборудования при Совмине - включили в состав Министерства аграрной политики и продовольствия Крыма, которое ранее называлось Министерством аграрной политики. МинАПК возглавил экс-вице-премьер Совмина Валерий КРАВЕЦ.

Ликвидирована должность министра Совмина Крыма, вместо нее аппарат правительства возглавил управляющий делами. Кресло заняла Татьяна АКИМОВА.

Каждый из 4 вице-премьеров теперь будет министром.

Первый зампредседателя Совмина Павел БУРЛАКОВ возглавил Министерство ЖКХ автономии, вице-премьер Екатерина ЮРЧЕНКО - Министерство экономического развития и торговли, зампред крымского правительства Георгий ПСАРЕВ - Минкурортов, вице-премьер Азиз АБДУЛЛАЕВ - Минсоцполитики.

Структура Совмина Крыма изменена для ее приведения в соответствие с новой структурой Кабинета министров Украины.

Ранее президент Виктор ЯНУКОВИЧ объявил о проведении админреформы в стране.