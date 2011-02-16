Партия Януковича-Азарова пополнилась циркачами

Около трех десятков сотрудников симферопольского цирка во главе с директором Борисом ТЕЗИКОВЫМ вступили в ряды Партии регионов, сообщила крымская организация ПР.

«Практически все члены коллектива цирка во главе с директором получили партбилеты», - сказано в сообщении на сайте парторганизации.

Главный дирижер цирка Александр ТАТИШВИЛИ сказал, что циркачи «всегда были за "регионалов"».

«Отдельные люди уже давно были членами Партии регионов, а сейчас единодушно решили вступить и все остальные. Не хотим оставаться в стороне от политической жизни. Тем более видим, что регионалы за созидание. Будем и мы включаться в партийную работу», - отметил ТАТИШВИЛИ.