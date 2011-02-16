Парламент Крыма сократил количество комиссий с 16 до 9

Верховный совет Крыма сократил количество комиссий с 16 до 9.

За такое решение проголосовали 82 депутата из 83 присутствующих на сессии крымского парламента в среду. Всего в ВС автономии - 100 депутатов.

Парламентарий из фракции Партии регионов (ПР) Виталий НАХЛУПИН возглавил комиссию по бюджетной, экономической и инвестиционной политике, созданную на базе трех комиссий: по внешнеэкономическим связям и инвестиционной политике, по экономической, бюджетно-финансовой и налоговой политике; по вопросам промышленной политики.

Комиссия по аграрным и земельным вопросам, экологии и рациональному природопользованию слилась с комиссией по местному самоуправлению и административно-территориальным вопросам. Комиссию по земельным, аграрным вопросам, экологии и местному самоуправлению возглавил депутат от ПР Николай ЯНАКИ.

Комиссии по организации работы Верховного совета и связям с общественностью и по нормотворческой деятельности и правовым вопросам объединились в комиссию по нормотворческой деятельности, организации работы Верховного совета и связям с общественностью. Ее возглавил депутат от ПР Ефим ФИКС.

Три комиссии ликвидированы с передачей функций другим комиссиям: полномочия комиссии по вопросам соцразвития села переданы комиссии по земельным, аграрным вопросам, экологии и местному самоуправлению, функции комиссий по вопросам противодействия коррупции и по вопросам восстановления прав реабилитированных, - комиссии по нормотворческой деятельности, организации работы ВС и связям с общественностью.

Комиссия по культуре, делам молодежи и спорту реорганизована в комиссию по культуре, которую возглавил депутат из фракции "Русское единство" Сергей ЦЕКОВ.

Комиссия по науке и образованию переименована в комиссию по образованию, науке, делам молодежи и спорту (возглавил депутат от ПР Валерий КОСАРЕВ), комиссия по рекреационному, санаторно-курортному комплексам и туризму - в комиссию по санаторно-курортному комплексу и туризму (возглавил парламентарий от ПР Рустам ТЕМИРГАЛИЕВ).

Комиссия по вопросам приватизации реорганизована в комиссию по строительству, архитектуре и контролю за приватизацией. Ее возглавил депутат из фракции ПР Константин МАЛЬЧИКОВ.

Изменения не коснулись двух комиссий: по межнациональным отношениям и проблемам депортированных граждан, где председательствует парламентарий из фракции "Курултай-Рух" Ремзи ИЛЬЯСОВ, и по социальным вопросам, здравоохранению и делам ветеранов во главе с депутатом от ПР Петром ЗАПОРОЖЦЕМ.