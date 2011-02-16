На взяточников во власти можно жаловаться властям

Совет министров Крыма открыл "горячую линию" для тех, кто сталкивается с вымогательством взятки или другими незаконными действиями чиновников, сообщила пресс-служба крымского правительства.

О коррупции можно сообщить на телефон "Коррупция-СТОП" (0652) 544-609 или послать информацию на специальный электронный адрес: korrupciya-stop@ark.gov.ua

"Звоните, пишите, сообщайте обо всех случаях незаконных действий. Мы будем оперативно реагировать на все жалобы", - сказал председатель Совмина Крыма Василий ДЖАРТЫ.

Он сообщил, что работа "горячей линии" - часть комплекса мер, направленных на борьбу с коррупцией и взяточничеством в Крыму.