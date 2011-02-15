Со среды в Ялте - холодомор

Ялта с 16 февраля начнет отключать от тепла дома, чьи жильцы имеют самый низкий уровень оплаты за услуги теплопоставляющих предприятий, сообщила во вторник пресс-служба мэрии.

В "черном" списке - 6 домов, в большинстве которых уровень оплаты равен нулю, и 2 мини-котельные. Следующими претендентами на отключение могут стать 16 домов, если их жители не погасят долги до субботы.

Мэрия 4 февраля дала ялтинцам десять дней на погашениезадолженности за отопление, пообещав после этого начать отключать дома неплательщиков. Ялтинцы задолжали тепловикам 28 млн. грн., из-за этого предприятия не могут рассчитаться с газовиками.

Утром 15 февраля государственное акционерное общество "Черноморнефтегаз" по поручению "Газа Украины", дочерней компании "Нефтегаза Украины", снизило поставки "голубого" топлива южному берегу Крыма, сообщил вице-мэр Ялты Юрий КИРИЧЕНКО.