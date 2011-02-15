Суд обязал владельца кафе освободить буну в Судаке

Севастопольский апелляционный хозяйственный суд обязал владельца кафе освободить незаконно занятое им берегозащитное сооружение в курортном селе Морское в районе Судака, сообщила пресс-служба крымской прокуратуры.

Таким образом суд удовлетворил иск надзорного ведомства Судака в интересах крымского парламента и противооползневого управления.

«Основанием для предъявления иска стало нарушение режима использования берегоукрепительных сооружений, назначение которых несовместимо с возведением на них кафе и других объектов, противоречит целям охраны природных и лечебных факторов прибрежных территорий», - говорится в пресс-релизе прокуратуры.

Всего по результатам проведения проверок законности использования прибрежных территорий в Морском прокуратура добивается в суде сноса трех заведений общепита.

Напомним, прокуратура Крыма в январе возбудила уголовное дело по факту незаконной приватизации коммерсантами в 2008 году берегоукрепительных сооружений стоимостью почти 1 млн. грн. в Алупке.