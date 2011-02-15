Госисполнитель закрывал дела о взыскании маленьких штрафов

В Крыму прокуратура возбудила уголовное дело в отношении работника исполнительной службы, который, не желая взыскивать административные штрафы от 51 до 250 гривен, незаконно закрывал исполнительные производства на основании поддельных документов об отсутствии имущества у должников, сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Действия госисполнителя квалифицированы по части 1 статей 364, 366 и 382 Уголовного кодекса Украины как злоупотребление служебным положением, должностной подлог и неисполнение судебного решения

Ведется следствие.