Покупка 90 "военных" квартир за $4 млн вылилась в уголовное дело

Генеральная прокуратура Украины во вторник возбудила уголовное дело по факту незаконной покупки должностными лицами Министерства обороны 90 квартир для военнослужащих в Керчи за 33 миллиона гривен в конце 2010 года, сообщила пресс-служба ведомства.

"Несмотря на то, что 90 квартир, предложенных коммерческой фирмой, не соответствуют санитарным и техническим нормам и превышают установленные нормативными актами максимальные размеры для приобретения за бюджетные средства, должностные лица Минобороны заключили с ней договор, на выполнение которого 30 декабря были перечислены 33,2 млн. грн.", - говорится в пресс-релизе.

Дело заведено по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины.