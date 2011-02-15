Украина не собирается сдавать России Керченский пролив и Азов

Министерство иностранных дел называет слухами информацию в СМИо том, что Украина пошла на уступки в переговорах с Россией по делимитации Азовского моря и Керченского пролива.

«Я могу только сказать, что слухи остаются слухами. Переговоры с Российской Федерацией относительно делимитации остаются в поле нашего внимания, они происходят на разных уровнях, с разным уровнем публичности. Некоторые вопросы выносятся на обсуждение, некоторые решаются в рабочем порядке. Мы комментируем только факты, а не слухи», - сказал на брифинге руководитель пресс-службы МИД Украины Александр ДИКУСАРОВ.

Он сообщил, что в начале марта в Киеве состоится 36-й раунд переговоров официальных делегаций Украины и России о делимитации Черного и Азовского морей и Керченского пролива.

Руководитель пресс-службы заявил, что украинская делегация работает над тем, чтобы отстаивать национальные интересы своей страны.