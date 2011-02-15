Задай вопрос президенту через веб-страницу УНИАН

25 февраля, в день годовщины инаугурации, президент Украины Виктор Янукович примет участие в телепроекте "Разговор со страной".

Проект стартовал 15 февраля.

На базе ОАО "Укртелеком" организован контакт-центр, который будет принимать вопросы и мнения граждан. Звонки бесплатные.

Отправить свои вопросы можно также через Интернет. Их будут принимать при помощи собственных Интернет-ресурсов партнеры телепроекта - информагентства УНИАН и "Интерфакс-Украина".

Все вопросы из контакт-центра, а также те, которые поступят через Интернет, ежедневно будут передаваться президенту. Они будут проанализированы, на них будут даны ответы.

Соорганизаторами телепроекта выступают телеканалы: "Интер", "1+1", ICTV, "Украина", НТКУ и "5-й канал". Будут организованы включения из регионов.

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