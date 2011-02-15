Машина сбила гаишника и беркутовца, помогавших раненым в ДТП

Легковой автомобиль наехал на сотрудника Госавтоинспекци и бойца отряда "Беркут", которые помогали пострадавшим в дорожной аварии в понедельник вечером в Севастополе, они доставлены в больницу, ведется следствие, сообщила пресс-служба севастопольского управления ГАИ.

Наряд ДПС двигался на служебном автомобиле на место дорожно-транспортного происшествия в районе автодороги Ялта - Севастополь. Проезжая через противооползневую галерею, сотрудники ГАИ заметили опрокинувшийся автомобиль "УАЗ", из которого пытались выбраться водитель и пассажиры. Один инспектор обозначил место ДТП, второй работник ГАИ и боец «Беркута» начали оказывать помощь пострадавшим.

В это время водитель автомобиля марки "ВАЗ", двигавшийся со стороны Ялты, на закруглении дороги не справился с управлением - машина выехала на полосу встречного движения и наехала на сотрудников ГАИ и "Беркута". Инспектор ДПС и милиционер получили травмы.