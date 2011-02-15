Мусульманам разрешили строить главную мечеть, где они хотят

Городской совет Симферополя разрешил Духовному управлению мусульман Крыма строить главную мечеть мусульман региона на том месте, где они хотят - на улице Ялтинской, разрешив разрабатывать проект землеустройства по отводу под храм участка площадью 2,7 гектара.

Это решение поддержал 71 из 72 зарегистрированных депутатов горсовета на сессии во вторник, на которой присутствовал премьер Крыма Василий ДЖАРТЫ.

Пресс-служба Совета министров Крыма напоминает, что в мае 2010 года президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ издал указ, в котором поручил Совмину «содействовать решению вопроса строительства мечети».

«Вопрос строительства Соборной мечети заполитизирован и этому необходимо положить конец. Этот вопрос долго обсуждали, запрещали, но никто, по большому счету, не объяснил, почему городской совет прошлых созывов был против выделения земли. Все жители Крыма имеют право на свою культуру, свое вероисповедание. Политизировать этот вопрос не стоит», - сказал ДЖАРТЫ.

Духовное управление мусульман Крыма (ДУМК) сначала планировало построить главный храм крымских мусульман в симферопольском парке «Салгирка», позже согласилось на альтернативное предложение возвести мечеть по улице Ялтинской, 22 в районе объездной трассы.

Симферопольский горсовет в 2004 году согласовал ДУМК месторасположение участка в 2,7 га и выдал разрешение на разработку техдокументации по отводу земли в аренду. Однако позже отказал в землеотводе.

Депутаты в 2008 году рекомендовали управлению мусульман строить мечеть на участке в 2,7 га по улице Луговой, 6 и придали статус лесопарковой зоны земучастку по улице Ялтинской. Горсовет пояснял отказ выделить участок на Ялтинской его нахождением в

Высший хозсуд Украины в январе 2011 года подтвердил право мусульман строить мечеть на участке по улице Ялтинской.