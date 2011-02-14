Ветер сорвал love-парад

Парад love-мобилей в Севастополе, посвященный Дню Святого Валентина, не состоялся из-за непогоды, сообщает «Севастопольская газета».

По словам организатора акции Александры ЛЫСЕНКО, сильный ветер мог бы посрывать атрибуты, которым украшены автомобили участников.

Планируется, что автопробег состоится в течение ближайших двух недель, когда улучшатся погодные условия.

Управление ГАИ в Севастополе из-за непогоды порекомендовало водителям воздержаться от поездок на личном транспорте без острой необходимости. Пешеходов просят не выходить внезапно на проезжую часть дороги, а в темное время суток - выделять себя с помощью светлой одежды или фонарика.

Вместе с тем, в выходные в Севастополе, в экопарке «Лукоморье», ко Дню влюбленных 12 кондитеров испекли пряник площадью 12 квадратных метров в виде двух скрепленных сердец. На его изготовление ушло 250 кг муки, 50 кг сахара и столько же глазури. Пряник изготовлен по рецепту XVІІІ века с добавлением имбиря. Он собран из отдельных кусочков-пазлов в виде сладких «валентинок».