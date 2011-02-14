В Крыму - лавионоопасно

Украинский гидрометеорологический центр предупреждает об угрозе схождения снежных лавин в Крыму во вторник, 15 февраля, говорится в сообщении на сайте ведомства.

Тем временем, крымское управление МЧС продлило на несколько дней объявленное на прошлой неделе штормовое предупреждение, поскольку ночью и утром 15 и 16 февраля на южном берегу Крыма ожидается снижение температуры воздуха до 10-12° мороза.

Непогода оставила без света в эти выходные порядка 940 населенных пунктов в Украине, из них четыре десятка - в Крыму. К понедельнику электроснабжение было восстановлено в большинстве пострадавших регионов.