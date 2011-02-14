Высший админсуд - заводу: платите пошлины

Высший административный суд Украины (ВАСУ) удовлетворил кассационную жалобу прокуратуры Крыма и отменил решения судов первой и апелляционной инстанций, которыми Симферопольский винодельческий завод был освобожден от налогообложения и других обязательных платежей при таможенном оформлении на сумму 33,3 млн. гривен, сообщила в понедельник пресс-служба крымского надзорного ведомства.

Заседание Хозяйственного суда Крыма состоялось в 2008 году, заседание Севастопольского апелляционного административного суда - в 2009. ВАСУ рассмотрел жалобу прокуратуры в конце января этого года.

«Кассационная инстанция согласилась с доводами надзорного ведомства о том, что у завода не было оснований претендовать на применение льготного режима свободной торговли, без оплаты ввозной пошлины», - говорится в пресс-релизе прокуратуры.

Высший админсуд Украины принял новое решение, которым отказанл заводу в удовлетворении исковых требований к крымской таможне - таким образом восстановлены налоговые обязательства предприятия.

Симферопольский винодельческий завод (Симферополь) основан в 1959 году. Госпредприятие специализируется на выпуске коньяков.