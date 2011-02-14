Джип наехал на гаишника на митинге

Водитель внедорожника наехал на ногу сотрудника Госавтоинспекции, игнорируя в понедельник его просьбу объехать участников митинга в Симферополе, посвященного дню вывода советских войск из Афганистана, сообщила пресс-служба крымского управления ГАИ.

Проезд в районе памятника воинам-афганцам был временно ограничен для обеспечения безопасности людей, находящихся на мероприятии.

«Инспектор несколько раз предложил водителю «Мицубиси Паджеро» проехать по другой улице, однако тот настаивал на своем: проехать ему нужно было именно здесь и сейчас. Он начал движение и толкнул бампером стоявшего на проезжей части инспектора. Сотрудник ГАИ упал, а его нога оказалась под колесом автомобиля», - говорится в пресс-релизе.

«Скорая помощь» отвезла инспектора в больницу. Работник ГАИ получил ушиб и растяжение связок левой ноги.

Водитель выдвинул правоохранителям свою версию произошедшего: инспектор сам ударился об автомобиль и упал.

Следствие устанавливает причину инцидента, опрошены свидетели.