В санаториях сокращают койки?

Прокуратура требует от Совета министров Крыма не допустить перепрофилирования детского противотуберкулезного санатория "Керчь", сокращения там, а также в детском отделении клинического санатория "Симеиз" койко-мест, сообщила в понедельник пресс-служба надзорного ведомства.

В автономии на учете у фтизиатра стоят более 14 тысяч детей.

"Законодательством Украины борьба с туберкулезом признана неотъемлемой составляющей частью политики по безопасности общества и национальной безопасности, в связи с чем противотуберкулезные мероприятия определены приоритетными заданиями для органов власти. Намеченная Министерством здравоохранения Крыма "оптимизация" не отвечает государственной стратегии борьбы с эпидемией туберкулеза", - сказано в пресс-релизе.

Информация прокуратуры направлена на имя премьера автономии Василия ДЖАРТЫ.

В санатории "Керчь" в 2011 году, по информации СМИ, начали сокращать койко-места и сотрудников. Работники здравницы опасаются, что она может быть закрыта.