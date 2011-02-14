Министр крымского правительства признана избранной в Раду

Центральная избирательная комиссия в понедельник признала Елену НЕТЕЦКУЮ, которая сейчас занимает должность министра Совета министров Крыма,избранной депутатом Верховной Рады Украины по списку Партии регионов (номер 226 в списке ПР).

ЦИК признал 38-летнюю НЕТЕЦКУЮ избранной депутатом парламента, но не рассматривал вопрос о ее регистрации.

Центризбирком 14 февраля зарегистрировал шесть нардепов, избранных по списку Партии регионов, и одного депутата - по списку "Блока Юлии Тимошенко".

Тем временем, Совет министров Крыма в понедельник сообщил о намерении ликвидировать должность министра Совмина, вместо нее аппарат крымского правительства возглавит управляющий делами.

НЕТЕЦКАЯ была депутатом парламента 5-го созыва, в 2006-2007 годах. Министром Совмина она работает с марта 2010 года.

Рада в начале февраля досрочно прекратила полномочия девяти нардепов-совместителей.