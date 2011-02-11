ГАИ принимает жалобы SMS
17:54, 11 февраля 2011Крым
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Крымское управление Госавтоинспекции начало принимать жалобы и информацию о ситуацию на дорогах полуострова при помощи SMS-сообщений, которые предлагается отправлять на номер телефона 091-3235373.
«С 11 февраля заработала дополнительная система прямой связи. Любой желающий может проинформировать крымское управление ГАИ о ситуациях на дорогах, требующих вмешательства руководства, которое в свою очередь сможет оперативно отреагировать на полученную информацию и принять меры», - говорится в пресс-релизе ведомства.
Кроме того, в крымской ГАИ продолжает работать многоканальный телефон «горячей линии» (0652) 550-161.
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