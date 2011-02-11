Сотрудница вуза в Крыму "погорела" на 3 тысячах гривен взятки
17:18, 11 февраля 2011Крым
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Ч.2 ст.368 УК - до 10 лет тюрьмы
Прокуратура возбудила уголовное дело по факту получения заведующей учебно-консультационным пунктом Крымского инженерно-педагогического университета 3 тысяч гривен взятки от студента за сдачу экзаменов зимней сессии, сообщила в пятницу пресс-служба надзорного ведомства.
Дело заведено по части 2 статьи 368 (получение взятки) Уголовного кодекса Украины.
Ее санкция - лишение свободы от пяти до десяти лет с запретом до трех лет занимать определенные должности и с конфискацией имущества.
Ведется следствие.
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