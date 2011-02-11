Сотрудница вуза в Крыму "погорела" на 3 тысячах гривен взятки

Прокуратура возбудила уголовное дело по факту получения заведующей учебно-консультационным пунктом Крымского инженерно-педагогического университета 3 тысяч гривен взятки от студента за сдачу экзаменов зимней сессии, сообщила в пятницу пресс-служба надзорного ведомства.

Дело заведено по части 2 статьи 368 (получение взятки) Уголовного кодекса Украины.

Ее санкция - лишение свободы от пяти до десяти лет с запретом до трех лет занимать определенные должности и с конфискацией имущества.

Ведется следствие.