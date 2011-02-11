"Крымтроллейбус" планирует купить 70 троллейбусов до конца года

Республиканское предприятие «Крымтроллейбус», которое перевозит пассажиров по Симферополю и по трассе «Симферополь-Алушта-Ялта», рассчитывает, что власти региона купят для него в этом году 70 троллейбусов, из них - 40 для города и 30 для трассы, сообщила заместитель генерального директора «Крымтроллейбуса» Лариса ЛИСОВСКАЯ в пятницу на пресс-конференции в Симферополе.

Кроме того, в 2011 году планируется реконструкция 15 километров контактной сети и 7 тяговых подстанций.

ЛИСОВСКАЯ также сообщила, что из 61 троллейбуса, купленного Крымом в 2010 году у «Автосборочного завода №1» компании «Богдан Моторс» за деньги из стабилизационного фонда госбюджета Украины, не поступили 20 трассовых и один городской. Ожидается, что машины будут доставлены в регион в ближайшее время.

«Водители сначала скептически отнеслись к этим троллейбусам, но, попробовав, обкатав, остались довольны», - отметила замгендиректора «Крымтроллейбуса».

Троллейбусному предприятию Крыма более 50 лет.