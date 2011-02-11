МЧС опровергает заражение Черного моря химикатами 40-50-х годов

Крымское управление МЧС заявляет, что сообщения средств массовой информации о возможном заражении морской воды и прибрежной зоны региона высокотоксичными химическими веществами не соответствуют действительности.

Пресс-служба ведомства в пятницу распространила пресс-релиз, в котором говорится, что в последнее время в СМИ участились публикации о нахождении в акватории Черного и Азовского морей контейнеров с опасными веществами, которые затапливались во время Второй мировой войны и послевоенный период, и связанного с этим возможного заражения воды и пляжей.

«Резонанс среди общественности вызывает неправдивая и непроверенная информация, подготовленная рядом журналистов, которые использовали недостоверные, а порой даже не связанные с данной проблемой материалы», - подчеркивает МЧС.

Спасатели сообщили о проведении визуального подводного обследование морского дна на площади около 5 тысяч квадратных метров в районе Ласточкиного гнезда на южном берегу Крыма, а также взятии проб воды моря на различных глубинах и расстояниях от побережья, грунта и фрагментов морских растений.

Высокотоксичные химические вещества, а также вещества, способные пагубно повлиять на здоровье граждан, не выявлены - таковы результаты химических анализов, проведенных специалистами трех лабораторий, заявляет МЧС.