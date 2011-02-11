Консультант Совмина приговорен к 7 годам тюрьмы за ДТП с 2 погибшими
17:00, 11 февраля 2011Крым
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Авария произошла в 2010 году
Сакский городской районный суд приговорил консультанта одного из управлений Совета министров Крыма к семи годам лишения свободы, признав виновным в совершении дорожной аварии, в результате которой два человека погибли и один получил травмы, сообщила в пятницу пресс-служба крымской прокуратуры.
«Государственным обвинителем доказано, а судом подтверждена вина работника правительства в совершении летом прошлого года ДТП», - говорится в пресс-релизе.
Помимо тюремного наказания, виновнику аварии запрещено в течение трех лет управлять транспортными средствами.
Фамилия консультанта, его пол и дата вынесения приговора суда в прокурорском сообщении не указаны.
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