Два человека погибли в столкновении трех автомобилей в Крыму
11:04, 11 февраля 2011Крым
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Два человека погибли, еще двое получили травмы в результате столкновения трех автомобилей в ночь на пятницу в Симферопольском районе Крыма, сообщила пресс-служба управления ГАИ.
Водитель автомобиля марки «Ауди», подъезжая к Симферополю, не справился с управлением - машина выехала на полосу встречного движения и врезалась в «ВАЗ».
«Жигули» после столкновения откинуло на правую обочину - легковушка перевернулась, тем временем в «Ауди» врезался автомобиль «Хюндай», который ехал из Симферополя.
44-летний водитель «Ауди» и 55-летний мужчина, управлявший «ВАЗом», погибли на месте аварии.
Оба пассажира машины «Хюндай», мужчины 22 и 24 лет, доставлены в больницу с ушибами и вывихами.
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