Экс-вице-мэру Алупки светит до 10 лет из-за передачи земли частникам
20:14, 10 февраля 2011Крым
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Ущерб - 1 млн. грн.
Симферопольская межрайонная природоохранная прокуратура возбудила уголовное дело по факту незаконной передачи в частную собственность около 0,2 гектаров земли на южном берегу Крыма, что нанесло государству более 1 млн. грн. ущерба, сообщила в четверг пресс-служба крымской прокуратуры.
В противоправных действиях подозревается бывший первый заместитель мэра Алупки, которому инкриминируется превышение служебных полномочий.
Земля в Алупке была передана гражданам без рассмотрения вопроса на сессии городского совета.
Если вина экс-заммэра будет доказана, ему грозит лишение свободы от семи до десяти лет.
Прокуратура не сообщила фамилию чиновника и дату выделения участков в курортном городе.
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