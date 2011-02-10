Контролеры постановили закрыть 19 автозаправок в Крыму

Республиканский комитет по охране окружающей среды и государственное предприятие «Крымстандартметрология» постановили закрыть 19 автозаправочных станций в Крыму, проверив нефтетрейдеров региона на соответствие цен на горюче-смазочные материалы с «ценовым коридором», установленным экспертно-аналитической группой при Кабинете министров Украины.

Рескомитет выдал предписания на закрытие 7-ми АЗС, «Крымстандартметрология» - 12-ти, сообщила в четверг пресс-служба Министерства промышленной политики, топлива и энергетики Крыма.

Еще по 5-ти заправкам подготовлены материалы на приостановку их деятельности.

Управление по делам защиты прав потребителей привлекло 7 предприятий к административной ответственности.

В Крыму почти 350 автозаправочных станций.

Резкий скачок цен на горюче-смазочные материалы произошел в середине декабря 2010 года - в течение дня на всех АЗС Крыма цены выросли на 20 копеек.

Крупным игрокам на рынке нефтепродуктов были направлены обращения с требованием привести розничные цены на заправках в соответствие с «ценовым коридором».